Запрет носить мусульманскую одежду в общественных местах будет действовать в Нидерландах с 1 августа

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В Нидерландах запретят носить никабы и бурки в общественных местах — школах, больницах и общественном транспорте.

Новые правила начнут действовать с 1 августа, хотя сначала закон о частичном запрете на ношение женской одежды, закрывающей лицо, намеревались ввести уже с 1 июля, сообщило правительство страны.

Под запрет попадут бурка (женский наряд, похожий на паранджу, который полностью закрывает тело и лицо) и никаб — женский головной убор с узкой прорезью для глаз.

С 1 августа одежду, закрывающую лицо, нельзя будет носит в учреждениях образования и здравоохранения, правительственных зданиях и общественном транспорте. Несколько учебных заведений заявили, что столкнутся с трудностями, если запрет вступит в силу во время учебного года.

Документ был принят нижней палатой национального парламента в 2016 году, а в июне 2018 года его одобрил Сенат. Запрет распространяется также на балаклавы (маски, закрывающие лицо) и мотоциклетные шлемы. Нарушителям грозит штраф в размере до 410 евро.

Ранее мэр Амстердама Фемке Халсема сказала, что считает неприемлемым для Амстердама выбрасывать кого-то из трамвая за ношение бурки или никаба. Она считала целесообразным задействовать полицейские ресурсы на более важные вещи. Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб заверил, что полиция не планирует патрулировать город специально для проверки соблюдения данного правила.