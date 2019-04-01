Заборону носити мусульманський одяг в громадських місцях запровадили в Нідерландах з 1 серпня

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У Нідерландах заборонять носити нікаби і бурки в громадських місцях — школах, лікарнях і громадському транспорті.

Нові правила почнуть діяти з 1 серпня, хоча спочатку закон про часткову заборону на носіння жіночого одягу, що закриває обличчя, мали намір запровадити вже 1 липня, повідомив уряд країни.

Під заборону потраплять бурка (жіноче вбрання, схоже на паранджу і повністю закриває тіло й обличчя) і нікаб — жіночий головний убір з вузьким прорізом для очей.

Від 1 серпня одяг, що закриває обличчя, не можна буде носить в установах освіти та охорони здоров’я, урядових будівлях і громадському транспорті.

Декілька навчальних закладів заявили, що матимуть труднощі, якщо заборона набуде чинності під час навчального року.

Документ був прийнятий нижньою палатою національного парламенту в 2016 році, а в червні 2018 року його схвалив Сенат. Заборона поширюється також на балаклави (маски, що закривають обличчя) і мотоциклетні шоломи. Порушникам загрожує штраф у розмірі до 410 євро.

Раніше мер Амстердама Фемке Халсема сказала, що вважає невідповідним для Амстердама викидати когось з трамвая за носіння бурки або нікабу. Вона вважала за доцільне задіяти поліцейські ресурси на більш важливі речі. Мер Роттердама Ахмед Абуталеб запевнив, що поліція не планує патрулювати місто спеціально для перевірки дотримання даного правила.