Вокаліста The Rolling Stones 75-річного Міка Джаггера прооперують на серці.

Операція із заміни штучного серцевого клапана повинна бути проведена цього тижня в Нью-Йорку, повідомив 1 квітня портал Drudge Report з посиланням на обізнані джерела.

Як очікується, Джаггер повністю відновить своє здоров’я і знову вийде на сцену влітку цього року.

Раніше Джаггер у Твіттер повідомив, що The Rolling Stones відклала концертний тур по США та Канаді. З 20 квітня по 29 липня група повинна була дати 17 концертів в Майамі, Чикаго, Денвері, Вашингтоні, Сіетлі, Філадельфії та інших містах.

У заяві, опублікованій в журналі Rolling Stone, промоутер групи повідомив, що Джаггер повністю одужає і зможе повернутися на сцену якомога швидше, але не став уточнювати, чим саме хворий музикант.

Світове турне групи під назвою No Filter офіційно стартувало ще в 2017 році концертом в Гамбурзі. Музиканти виступали на майданчиках Європи і Великої Британії й оголосили про початок американського і канадського етапу в листопаді 2018 року.

