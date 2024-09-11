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Тейлор Свіфт голосуватиме за Камалу Гарріс
Тейлор Свіфт підтримала Камалу Гаррісhttps://racurs.ua/ua/n199174-teylor-svift-pidtrymala-kamalu-garris.htmlРакурс
Тейлор Свіфт голосуватиме за Камалу Гарріс.
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Після дебатів 10 вересня американська співачка написала в Інстаграм, що підтримує Гарріс, бо вона бореться за ті права, які варто відстояти, а її кандидат у віцепрезиденти Тім Волз відстоює права ЛГБТК+ та право жінки на власне тіло.
Свою публікацію в Instagram Свіфт закінчила словами «З любов’ю та надією, Тейлор Свіфт, бездітна котяча мамка». Так кандидат у віцепрезиденти від Трампа Джей Ді Венс описував, зокрема, демократів, які керують країною, — мовляв, вони нещасні, тому і решту людей хочуть зробити нещасними.
Тейлор Свіфт має багатомільйонну аудиторію у США та світі.
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