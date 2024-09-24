Співачка Аліна Гросу не отримувала дипломатичних посад у США

https://racurs.ua/ua/n199606-spivachka-alina-grosu-ne-otrymuvala-dyplomatychnyh-posad-u-ssha.html

Ракурс

У МЗС заявили, що співачка Аліна Гросу не перебуває на жодній дипломатичній посаді.

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У себе в Instagram Гросу раніше повідомляла, що «відтепер є офіційним представником української культури в Нью-Йорку», а низка медіа писали, що вона отримала дипломатичну посаду

Новину про те, що Гросу стала офіційною представницею української культури в Нью-Йорку на постійній основі, 23 вересня поширили низка популярних новинних ресурсів.

Журналісти посилалися на відео співачки в Instagram, у якому вона розповідала в титрах про свій візит на вечерю до мера Нью-Йорка Еріка Адамса. У кінці відео вона справді зазначила, що «відтепер є офіційним представником української культури в Нью-Йорку».

Буду намагатися зробити все на найкращому рівні, — додала Гросу.

Водночас у МЗС заявили, що їм не відомо, звідки з’явилася інформація про те, що Гросу отримала дипломатичну посаду. Підкреслили, що це неправда.

29-річна співачка Гросу народилась у Чернівцях. Професійно працювати у шоубізнесі почала у віці семи років, коли переїхала до Києва. Стала популярною завдяки пісні та кліпу «Бджілка». Брала участь у фестивалі «Пісня року» та конкурсі «Дитяче Євробачення».

У 2010 році, екстерном закінчивши 11 клас, Гросу вступила до інституту кінематографії у Москві. Продовжувала записувати пісні та знімалась у фільмах. Весною 2023 року поїхала до Сполучених Штатів на навчання до Голлівудської школи акторської майстерності.