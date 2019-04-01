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Ракурс
Вокалисту The Rolling Stones Мику Джаггеру прооперируют сердце

Вокалисту The Rolling Stones Мику Джаггеру прооперируют сердце

1 апр 2019, 20:22
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ВокалистуThe Rolling Stones 75-летнему Мику Джаггеру прооперируют сердце. Операция по замене искусственного сердечного клапана должна быть проведена на этой неделе в Нью-Йорке, сообщил 1 апреля портал Drudge Report со ссылкой на осведомленные источники.

Как ожидается, Джаггер полностью восстановит свое здоровье и снова выйдет на сцену летом.

Ранее Джаггер в Твиттер сообщил, что The Rolling Stones отложила концертный тур по городам США и Канады. С 20 апреля по 29 июля группа должна была дать 17 концертов в Майами, Чикаго, Денвере, Вашингтоне, Сиэтле, Филадельфии и других городах.

В заявлении, опубликованном в журнале Rolling Stone, промоутер группы сообщил, что Джаггер полностью выздоровеет и сможет вернуться на сцену как можно скорее, но не стал уточнять, чем именно болен музыкант.

Мировое турне группы под названием No Filter официально стартовало еще в 2017 году концертом в Гамбурге. Музыканты выступали на площадках Европы и Великобритании и объявили о начале американского и канадского этапа в ноябре 2018 года.

В прошлом году «Ракурс» сообщал, что британский музыкант и продюсер, а также экс-участник группы The Beatles Пол Маккартни записал две новые песни под названием I Do not Know и Come On To Me. Летом 2018 года музыкант опубликовал видеоролики с песнями в YouTube. Маккартни выпустил эти песни после четырехлетнего перерыва.


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