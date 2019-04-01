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УЕФА наказал "Динамо" частичным закрытием трибун домашнего стадиона

УЕФА наказал «Динамо» за действия фанатов частичным закрытием трибун НСК «Олимпийский»

1 апр 2019, 22:24
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Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА вынес вердикт относительно матча 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» (Киев) — «Олимпиакос» (1:0), который состоялся 21 февраля в столице Украины.

«Динамо» ответило за действия болельщиков, а именно за бросание предметов, использование пиротехники, вторжение на поле. Кроме того, в УЕФА были претензии относительно блокирования лестниц стадиона.

УЕФА решил частично закрыть трибуны (с 41-го по 62-й секторы) в ближайшем домашнем матче киевлян под эгидой организации. Также клуб обязан будет разместить баннер #EqualGame с логотипом УЕФА.

Напомним, что «Динамо» прошло «Олимпиакос», но в 1/8 финала разгромно уступила «Челси»

Источник: Ракурс


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