УЕФА наказал "Динамо" частичным закрытием трибун домашнего стадиона

https://racurs.ua/n120215-uefa-nakazal-dinamo-za-deystviya-fanatov-chastichnym-zakrytiem-tribun-nsk-olimpiyskiy.html

Ракурс

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА вынес вердикт относительно матча 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» (Киев) — «Олимпиакос» (1:0), который состоялся 21 февраля в столице Украины.

«Динамо» ответило за действия болельщиков, а именно за бросание предметов, использование пиротехники, вторжение на поле. Кроме того, в УЕФА были претензии относительно блокирования лестниц стадиона.

УЕФА решил частично закрыть трибуны (с 41-го по 62-й секторы) в ближайшем домашнем матче киевлян под эгидой организации. Также клуб обязан будет разместить баннер #EqualGame с логотипом УЕФА.

Напомним, что «Динамо» прошло «Олимпиакос», но в 1/8 финала разгромно уступила «Челси»