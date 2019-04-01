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Ракурс
США оставили Турцию без запчастей к истребителям F-35

США оставили Турцию без запчастей к F-35 из-за закупки российских ракет

1 апр 2019, 22:52
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США прекратили поставки в Турцию оборудования и запчастей для истребителей F-35 из-за того, что Анкара намерена купить российские ЗРК С-400 «Триумф».

Об этом сообщает 1 апреля Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, это первые непосредственные действия Вашингтона против своего союзника по НАТО из-за закупки систем С-400. Ранее США неоднократно призывали Турцию отказаться от российского оружия.

Закон CAATSA, принятый в США в 2017 году, разрешает наложить санкции на страны, покупают вооружение в России. Под действие этого акта из-за покупки С-400 уже попал Китай.

Интерес к покупке С-400, несмотря на потенциальные санкции со стороны США, проявили не менее 13 государств, в частности, Саудовская Аравия — традиционный союзник Соединенных Штатов в регионе Персидского залива.

В декабре 2018 года «Ракурс» сообщал, что Государственный департамент США разрешил продать Турции ракетные комплексы «Патриот».


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