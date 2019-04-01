Космический мусор Индии угрожает МКС

https://racurs.ua/n120217-kosmicheskiy-musor-indii-ugrojaet-mks-nasa.html

Ракурс

Мусор, который образовался в результате уничтожения спутника, угрожает Международной космической станции (МКС). Глава NASA заявил, что причиной опасности являются испытания Индии в космосе.

После уничтожения Индией спутника образовалось более 400 фрагментов космического мусора, — заявил Джеймс Бранденстайн на выступлении в штаб-квартире ведомства.

«Такие испытания создают потенциальную угрозу для МКС и пилотируемых полетов в космос», — сообщил глава NASA.

В результате уничтожения Индией спутника с помощью противоспутниковой ракеты образовалось 400 фрагментов космического мусора.

«Это только те обломки, которые нам удалось отследить. А есть и другие фрагменты, которые могут представлять угрозу для МКС», — сказал Бранденстайн.

Глава NASA напомнил, что в 2007 году Китай проводил похожие испытания и обломки, образовавшиеся после того теста, до сих пор летают на орбите.

Индийские военные провели противоспутниковые испытания 27 марта, сбив спутник, который находился на низкой околоземной орбите на высоте 300 км. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что отныне его страна стала космической державой. Противоспутниковое оружие имеют США, Россия и Китай, о наличии таких систем заявлял также Израиль.