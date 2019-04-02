Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Хуан Гуайдо. Фото: Обозреватель

В Венесуэле Верховный суд требует лишить неприкосновенности Гуайдо

2 апр 2019, 08:40
999

В Венесуэле Верховный суд требует лишить депутатской неприкосновенности временного президента страны Хуана Гуайдо.

Требование Верховного суда страны было направлено в Законодательное собрание, вчера, 1 апреля, сообщает сегодня DW.

Отметим, что парламент Венесуэлы является оппозиционным президенту страны Николасу Мадуро и поддерживает Гуайдо.

В тоже время Гуайдо призвал своих сторонников выйти на очередные протесты из-за проблем с водоснабжением и перебоями в подаче электричества. На 6 апреля запланирована акция «Операция Свобода», целью которой является свержение режима Мадуро, которого обвиняют в фальсификации результатов выборов.

Напомним, масштабные акции протеста начались в Венесуэле в январе 2019 года после инаугурации Мадуро. Тысячи несогласных с результатами выборов вышли на улицы. Произошли столкновения с правоохранителями, в рамках которых были убиты несколько десятков человек, а сотни активистов задержаны. Временным президентом страны объявил себя лидер оппозиции Гуайдо, его поддержали США и ряд стран Европы.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

СБУ задержала директора коммунального предприятия Львова, требовавшего взятку за поставки извести на Грибовицкую свалку (ФОТО, ВИДЕО)

Служба безопасности Украины задержала директора одного из коммунальных предприятий Львова, который требовал многомиллионную взятку за поставки извести на Грибовицкую свалку

Новости Украины
11:01

Главные новости 1 апреля: Украина приходит в себя после выборов, ЦИК объявил второй тур, а Порошенко обнародовал новую декларацию

Главными новостями понедельника, 1 апреля, стала реакция участников выборов и экспертов на первый тур выборов, объявление ЦИК второго тура и обнародование декларации Петра Порошенко за 2019 год

Новости Украины
19:49   1 апр