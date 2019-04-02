Хуан Гуайдо. Фото: Обозреватель

https://racurs.ua/n120219-v-venesuele-verhovnyy-sud-trebuet-lishit-neprikosnovennosti-guaydo.html

Ракурс

В Венесуэле Верховный суд требует лишить депутатской неприкосновенности временного президента страны Хуана Гуайдо.

Требование Верховного суда страны было направлено в Законодательное собрание, вчера, 1 апреля, сообщает сегодня DW.

Отметим, что парламент Венесуэлы является оппозиционным президенту страны Николасу Мадуро и поддерживает Гуайдо.

В тоже время Гуайдо призвал своих сторонников выйти на очередные протесты из-за проблем с водоснабжением и перебоями в подаче электричества. На 6 апреля запланирована акция «Операция Свобода», целью которой является свержение режима Мадуро, которого обвиняют в фальсификации результатов выборов.

Напомним, масштабные акции протеста начались в Венесуэле в январе 2019 года после инаугурации Мадуро. Тысячи несогласных с результатами выборов вышли на улицы. Произошли столкновения с правоохранителями, в рамках которых были убиты несколько десятков человек, а сотни активистов задержаны. Временным президентом страны объявил себя лидер оппозиции Гуайдо, его поддержали США и ряд стран Европы.