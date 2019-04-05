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За свои «услуги» чиновники брали от 300 до 1 тыс. долл. США, фото: tOrange.biz

Должностные лица КГГА наладили систематическое получение взяток от лиц с инвалидностью — СБУ (ФОТО)

5 апр 2019, 16:28
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Чиновники Киевской городской государственной администрации (КГГА) наладили механизм систематического получения взяток от лиц с группой инвалидности.

Неправомерную выгоду заведующий и главный специалист сектора по вопросам обеспечения средствами реабилитации получали за предоставление разрешений на обеспечение лиц с инвалидностью легковыми автомобилями на льготных условиях, сообщает пресс-центр СБУ.

За эти «услуги» чиновники брали от 300 до 1 тыс. долл. США за одно разрешение.

При получении 300-долларовой взятки от киевлянина со второй бессрочной группой инвалидности правоохранители их задержали.

По факту получения взятки (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса), открытое уголовное производство. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 12-ти лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным.

За свои «услуги» чиновники брали от 300 до 1 тыс. долл. США, фото: пресс-центр СБУ

За свои «услуги» чиновники брали от 300 до 1 тыс. долл. США, фото: пресс-центр СБУ

За свои «услуги» чиновники брали от 300 до 1 тыс. долл. США, фото: пресс-центр СБУ

Напомним, летом 2017 года одного из чиновников КГГА задержали за получение взятки в размере 90 тыс. грн. За эту сумму коррупционер обещал посодействовать в назначении на должность директора одного из учебных заведений.

Источник: Ракурс


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