За свои «услуги» чиновники брали от 300 до 1 тыс. долл. США, фото: tOrange.biz

https://racurs.ua/n120387-doljnostnye-lica-kgga-naladili-sistematicheskoe-poluchenie-vzyatok-ot-lic-s-invalidnostu-sbu.html

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Чиновники Киевской городской государственной администрации (КГГА) наладили механизм систематического получения взяток от лиц с группой инвалидности.

Неправомерную выгоду заведующий и главный специалист сектора по вопросам обеспечения средствами реабилитации получали за предоставление разрешений на обеспечение лиц с инвалидностью легковыми автомобилями на льготных условиях, сообщает пресс-центр СБУ.

За эти «услуги» чиновники брали от 300 до 1 тыс. долл. США за одно разрешение.

При получении 300-долларовой взятки от киевлянина со второй бессрочной группой инвалидности правоохранители их задержали.

По факту получения взятки (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса), открытое уголовное производство. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 12-ти лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным.

Напомним, летом 2017 года одного из чиновников КГГА задержали за получение взятки в размере 90 тыс. грн. За эту сумму коррупционер обещал посодействовать в назначении на должность директора одного из учебных заведений.