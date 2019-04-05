Боевики обстреляли КПВВ «Марьинка». Фото: Апостроф

https://racurs.ua/n120386-snayper-dnr-obstrelyal-punkt-propuska-marinka-ranen-pogranichnik.html

Ракурс

Боевики 5 апреля обстреляли контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Марьинка» (Донецкая область). У пограничника попал снайпер боевиков.

Обстрел, произошедший около 14.00, велся со стороны оккупированной территории. Пулевое ранение получил старший смены, в него попали из снайперской винтовки. Сейчас состояние раненого пограничника удовлетворительное, ему оказали первую медицинскую помощь на месте, а затем госпитализировали. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян на своей странице в Facebook.

Из-за вооруженного инцидента штаб операции Объединенных сил принял решение временно приостановить пропуск лиц и транспортных средств.

В погранслужбе добавили, что на момент вражеского обстрела на КПВВ находились десятки мирных жителей, среди них были дети. В целом в течение суток бойцы ГПСУ зафиксировали шесть обстрелов со стороны пророссийских незаконных вооруженных формирований.

Напомним, 24 марта в Луганской области в одностороннем порядке открыли контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Золотое». За смену через этот КПВВ способны проехать 1,5 тыс. автомобилей, пропускной пункт от вражеского обстрела защищен бетонными плитами.