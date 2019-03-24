КПВВ «Золотое» с односторонним движением к оккупантам открыли в зоне ООС

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Ракурс

В Луганской области 24 марта в одностороннем порядке открыли контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Золотое».

На КПВВ работает шесть пунктов паспортного контроля. В случае вражеского обстрела граждане и персонал могут укрыться за мощными бетонными укрытиями. В пункте оборудовали также пункт обогрева, места для отдыха. За смену через этот КПВВ способны пропустить 1,5 тыс. автомобилей сообщает пресс-служба операции Объединенных сил (ООС).

Проблема создания автомобильного КПВВ в этом районе стоит очень остро, поскольку на территории оккупированной Луганской области отсутствуют такие пункты со стороны так называемой ЛНР. Мосты через реку Северский Донец разрушены, что еще больше обострило проблему для украинцев, живущих в оккупации.

В марте 2016 года украинская власть открыла КПВВ «Золотой», но россияне запретили перемещение граждан через него, поэтому этот пункт пропуска работает в одностороннем порядке.

Введение в работу КПВВ «Золотое» разгрузило бы КПВВ в Станице Луганской, через который ежедневно проходит более 11 тыс. граждан. Только при посредничестве трехсторонней контактной группы и международной мониторинговой миссии ОБСЕ автомобильный пункт открыли. Впрочем, оккупанты пока не дают гражданам Украины, которые желают воспользоваться КПВВ «Золотое», гарантий безопасности.

«Ракурс» сообщал, что в сентябре 2018 года возобновил работу контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская». Этот КПВВ пока остается единственным дорожным коридором на Луганщине, через который движется транспорт и граждане с временно оккупированных районов области.