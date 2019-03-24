Viking Sky спасли, но рядом тонет еще одно судно

https://racurs.ua/n119816-avariya-u-beregov-norvegii-viking-sky-spasli-no-ryadom-tonet-esche-odno-sudno.html

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На круизном лайнере Viking Sky (Викинг Скай) завершились спасательные работы. Паром своим ходом идет в норвежский порт Мольде, а пассажирам, которые остались на его борту, ничего не угрожает.

Всего вертолетами с борта парома на берег увезли 479 из 1 тыс. 373 пассажиров. При этом 17 человек госпитализированы с ушибами и переломами, сообщил сайт компании-оператора парома Viking Ocean Cruises.

На лайнере Viking Sky удалось восстановить работу трех двигателей. Компания-оператор поблагодарила спасателей за помощь. Паром ведут к берегу один буксир и два судна сопровождения. Следующий выход Viking Sky в море, который должен был состояться 27 марта, отменили.

Между тем у берегов Норвегии произошла еще одна авария. Вблизи инцидента с Viking Sky грузовой корабль Hagland Captain, на борту которого находились девять членов экипажа, в результате сильного штормового ветра потерял часть груза, сообщает SkipsRevyen.

Сначала капитан отказывался от эвакуации экипажа, однако вскоре он согласился на спасательную операцию. Экипаж вывозили из судна два спасательных вертолета, которые работали в районе крушения лайнера Viking Sky.

Напомним, что 23 марта у западного берега Норвегии произошла авария круизного лайнера Viking Sky, на борту которого находились более 1,3 тыс. пассажиров. Из-за шторма у лайнера отказали двигатели. В районе инцидента наблюдались сложные метеорологические условия. Кроме того, существовала угроза того, что судно выбросит на скалы.