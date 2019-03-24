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Ракурс
В швейцарских Альпах лавина накрыла четырех туристов. Фото: NewsOne

В швейцарских Альпах лавина накрыла четырех туристов

24 мар 2019, 15:59
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В швейцарских Альпах четверо туристов оказались под лавиной, которая сошла сегодня утром. Сотрудники экстренных служб проводят спасательную поисковую операцию.

Лавина сошла на высоте 2,8 тыс. метров недалеко от границы с Италией и Францией в районе Бовернье (муниципалитет в кантоне Вале) на юго-западе страны. Об этом сообщает пресс-служба полиции Швейцарии на своей странице в twitter, передают foxnews.

Пока что туристы считаются без вести пропавшими.

Как ранее сообщал «Ракурс», на горнолыжном курорте в Швейцарии в середине февраля более десяти человек попали под лавину. Около 200 спасателей были задействованы в поисковой операции.


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