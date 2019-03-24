У швейцарських Альпах лавина накрила чотирьох туристів. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n119815-u-shveycarskyh-alpah-lavyna-nakryla-chotyroh-turystiv.html

Ракурс

У швейцарських Альпах четверо туристів опинилися під лавиною, яка зійшла сьогодні вранці. Співробітники екстрених служб проводять рятувальну пошукову операцію.

Лавина зійшла на висоті 2,8 тис. метрів недалеко від кордону з Італією і Францією в районі Боверньє (муніципалітет у кантоні Вале) на південному заході країни. Про це повідомляє прес-служба поліції Швейцарії на своїй сторінці в twitter, передають foxnews.

Поки що туристи вважаються безвісти зниклими.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на гірськолижному курорті в Швейцарії в середині лютого понад десять осіб потрапили під лавину. Близько 200 рятувальників були задіяні в пошуковій операції.