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Ракурс
У швейцарських Альпах лавина накрила чотирьох туристів. Фото: NewsOne

У швейцарських Альпах лавина накрила чотирьох туристів

24 бер 2019, 15:59
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У швейцарських Альпах четверо туристів опинилися під лавиною, яка зійшла сьогодні вранці. Співробітники екстрених служб проводять рятувальну пошукову операцію.

Лавина зійшла на висоті 2,8 тис. метрів недалеко від кордону з Італією і Францією в районі Боверньє (муніципалітет у кантоні Вале) на південному заході країни. Про це повідомляє прес-служба поліції Швейцарії на своїй сторінці в twitter, передають foxnews.

Поки що туристи вважаються безвісти зниклими.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на гірськолижному курорті в Швейцарії в середині лютого понад десять осіб потрапили під лавину. Близько 200 рятувальників були задіяні в пошуковій операції.


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