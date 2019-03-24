Загиблий внаслідок вибуху у Києві росіянин мав декілька паспортів і підірвався на саморобному пристрої

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Загиблий внаслідок вибуху у Києві громадянин РФ мав декілька паспортів і підірвався на саморобному пристрої.

Подія трапилася у ніч з 23 на 24 березня у Голосіївському районі столиці. На проспекті Науки у результаті вибуху загинув 28-річний чоловік, повідомили у Національній поліції.

За попередньою інформацією вибухотехніків, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Правоохоронці припускають, що вибух трапився через необережне поводження з вибухівкою.

Поліція встановила особу загиблого. Ним виявився 28-річний громадянин Російської Федерації. Він перебував у розшуку за скоєння вбивства. Квартиру в Києві чоловік орендував. Під час обшуку в ній знайшли кілька паспортів різних держав, мобільні телефони. Вибухотехніки вилучили фрагменти саморобного вибухового пристрою.

Нагадаємо, що 19 березня у столичній багатоповерхівці спрацював радіокерований пристрій. Тоді поранення отримав головлікар військового госпіталю. Він дістав акубаротравму — контузію головного мозку.

Вибухівка мала потужність до 200 г тротилу, її уражаючими елементами були будівельні саморізи. Вибухова хвиля пошкодила вхідні двері та вікна будинку від першого до п’ятого поверхів.