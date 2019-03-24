Погибший в результате взрыва в Киеве россиянин имел несколько паспортов и подорвался на самодельном устройстве

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Погибший в результате взрыва в Киеве гражданин РФ имел несколько паспортов и подорвался на самодельном устройстве.

Происшествие случилось в ночь с 23 на 24 марта в Голосеевском районе столицы. На проспекте Науки в результате взрыва погиб 28-летний мужчина, сообщили в Национальной полиции.

По предварительной информации взрывотехников, сработало самодельное взрывное устройство. Правоохранители предполагают, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения со взрывчаткой.

Полиция установила личность погибшего. Им оказался 28-летний гражданин Российской Федерации. Он находился в розыске за совершение убийства. Квартиру в Киеве мужчина арендовал. Во время обыска в ней нашли несколько паспортов разных государств, мобильные телефоны. Взрывотехники изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства.

Напомним, что 19 марта в столичной многоэтажке сработало радиоуправляемое устройство. Тогда ранения получил главврач военного госпиталя. Он получил акубаротравму — контузию головного мозга.

Мощность взрывчатки оценили в 200 г тротила, ее поражающими элементами были строительные саморезы. Взрывная волна повредила входные двери и окна дома от первого до пятого этажей.