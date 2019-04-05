Бойовики обстріляли КПВВ «Мар’їнка». Фото: Апостроф

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Ракурс

Бойовики 5 квітня обстріляли контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду «Мар'їнка» (Донецька область). У прикордонника поцілив снайпер бойовиків.

Обстріл, що стався близько 14.00, вівся з боку окупованої території. Кульове поранення дістав старший зміни, у нього поцілили зі снайперської гвинтівки. Наразі стан пораненого прикордонника задовільний, йому надали першу медичну допомогу на місці, а потім госпіталізували. Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби Олег Слободян на власній сторінці у Facebook.

Через збройний інцидент штаб операції Об'єднаних сил прийняв рішення тимчасово призупинити пропуск осіб та транспортних засобів.

У Прикордонній службі додали, що на момент ворожого обстрілу на КПВВ перебували десятки мирних жителів, серед них буди діти. Загалом впродовж доби бійці ДПСУ зафіксували шість обстрілів з боку проросійських незаконних збройних формувань.

Нагадаємо, 24 березня в Луганській області в односторонньому порядку відкрили контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду «Золоте». За зміну через цей КПВВ здатні проїхати 1,5 тис. автомобілів, пропускний пункт від ворожого обстрілу захищений бетонними плитами.