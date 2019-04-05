Метрові сугроби намело у горах Італії та Швейцарії. Фото: LIGA.net

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Посеред весни у Італії, Швейцарії та Франції випав сніг. Внаслідок снігопадів, що тривали майже дві доби у гірських районах цих країн намело метрові кучугури.

В Італії постраждав від снігопадів район П'ємонт, у інших регіонах країни пройшли опади у вигляді дощу, повідомляє Euronews.

У гірських районах Швейцарії також випало багато снігу. Через непогоду заблоковано рух автострадою А2. Вказана дорога веде до трансальпійського тунелю, який через хуртовини також закритий. Висота снігового покрову тут досягає 70 см.

Несподівані снігопади позначились і на русі транспорту: у женевському аеропорту затримуються десятки рейсів, також було припинено рух автобусів.

У деяких гірських районах висота снігового покрову сягає 100 см. Наразі більшість гірськолижних курортів у Франції, Італії та Швейцарії працюють частково або закриті. У італійському регіоні Монте-Роза, французькому Ороніми і швейцарському Бельвальді високий рівень сніголавинної небезпеки.