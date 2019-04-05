В Одеській області пройшли випробування нової крилатої ракети. Фото: Главред

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Ракурс

В Одеській області провели випробування нових крилатих ракет «Нептун», які вироблені українськими оборонними підприємствами.

Ракети будуть поставлені на озброєння Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ). Сьогодні військові випробували корабельні ракети, ракети берегової оборони та озброєння, яке зможуть використовувати сухопутні війська. Про це повідомляє чинний президент України Петро Порошенко на своїй офіційній сторінці у Twitter.

У нових українських ракетах «Нептун» вдалося збільшити радіус дії та обладнати їх більш потужною бойовою частиною. Випробування проходили за участі курсантів, які проходять підготовку з освоєння новітньої техніки.

Це робиться, щоби скоротити період, який буде дозволяти бойове використання у випадку посилення агресії з боку Росії. На випробування також були запрошені військові аташе країн-партнерів.

Порошенко зазначає, що в рамках випробувань супротивник намагається закрити небо, використовує засоби радіо-електронної боротьби, що створює реальні умови бойового використання.

Нові ракети, згідно з наказом президента, передадуть на озброєння ЗС України у найкоротший термін.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Україні успішно випробували турецькі бойові дрони Bayraktar.