Андрій Доманський, фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n120383-nezakonna-pryvatyzaciya-komunalnoyi-vlasnosti-prokuratura-povidomyla-pidozru-advokatovi-vyshynskogo.html

Ракурс

Генеральна прокуратура України (ГПУ) повідомила підозру у вчиненні кримінальних правопорушень Андрієві Доманському — адвокатові обвинувачуваного в державній зраді головного редактора видання РІА «Новости Украина» Кирила Вишинського.

Доманського підозрюють у причетності до незаконної приватизації комунальної власності Києва, здійсненої групою осіб на користь офшорної компанії. Пізніше цю власність продали резидентові України, повідомляє агентство «Укріноформ» з посиланням на речника ГПУ Андрія Лисенка.

Йдеться про будинок, розташований за адресою вулиця Петра Сагайдачного, 25 — на території Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ». Його відчуження було здійснене в 2013 році.

Нагадаємо, у січні цього року в будинку та офісі Доманського в Києві правоохоронці проводили обшуки. В той час Доманський перебував у Херсоні, де відбувалося одне зі слухань у справі Вишинського. Під час обшуку захист прав Доманського здійснювали представники Комітету із захисту прав адвокатів Ради адвокатів Київської області.