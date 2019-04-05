Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Андрій Доманський, фото: YouTube

Незаконна приватизація комунальної власності: прокуратура повідомила підозру адвокатові Вишинського

5 кві 2019, 15:43
999

Генеральна прокуратура України (ГПУ) повідомила підозру у вчиненні кримінальних правопорушень Андрієві Доманському — адвокатові обвинувачуваного в державній зраді головного редактора видання РІА «Новости Украина» Кирила Вишинського.

Доманського підозрюють у причетності до незаконної приватизації комунальної власності Києва, здійсненої групою осіб на користь офшорної компанії. Пізніше цю власність продали резидентові України, повідомляє агентство «Укріноформ» з посиланням на речника ГПУ Андрія Лисенка.

Йдеться про будинок, розташований за адресою вулиця Петра Сагайдачного, 25 — на території Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ». Його відчуження було здійснене в 2013 році.

Нагадаємо, у січні цього року в будинку та офісі Доманського в Києві правоохоронці проводили обшуки. В той час Доманський перебував у Херсоні, де відбувалося одне зі слухань у справі Вишинського. Під час обшуку захист прав Доманського здійснювали представники Комітету із захисту прав адвокатів Ради адвокатів Київської області.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини

Медіахолдинг Курченка знову спробують передати Агентству з розшуку корупційних активів (ІНФОГРАФІКА)

Генпрокурор Юрій Луценко поновив роботу над справою, пов’язаною з Сергієм Курченко. Так, прокурори поновили активну роботу з приводу передачі UMH Group в управління АРМА

Новини України
16:52
Показати більше