Стало відомо, скільки коштуватимуть дебати кандидатів. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n120382-debaty-zelenskogo-ta-poroshenka-na-olimpiyskomu-stala-vidoma-vartist-zahodu.html

Ракурс

Дебати на стадіоні «Олімпійський» у Києві коштуватимуть лідеру першого туру Володимиру Зеленському та чинному главі держави Петру Порошенку майже 1 млн дол.

Остаточного кошторису наразі немає, це попередня сума. Наразі підраховуються різні варіанти монтажу сцени, установки світла, звуку і забезпечення безпеки заходу. Про це заявив голова правління «UA: Суспільне» Зураб Аласанія, 5 квітня повідомляє LIGA.net.

«За попередніми даними, на проведення дебатів доведеться витратити близько 1 млн дол.», — заявив керівник «Суспільного».

Аласанія додав, що концерт гурту «Океан Ельзи» на цьому стадіоні обійшовся в 500 тис. дол. Ще півмільйона підуть на охорону заходу.

Нагадаємо, 3 квітня переможець першого туру президентських виборів Володимир Зеленський запросив Петра Порошенка на «Олімпійський» для проведення дебатів. Кандидат назвав кілька умов, серед яких — обов’язкове медичне обстеження та присутність на дебатах усіх бажаючих журналістів. На наступний день чинний президент дав відповідь — погодився прийти на стадіон.

Сьогодні, 5 квітня, кандидати у президенти України Володимир Зеленський та Петро Порошенко здали кров для аналізів на вживання алкоголю та наркотиків. Переможець першого туру виборів Володимир Зеленський здав аналізи в лабораторії «Євролаб», а Порошенко — на території НСК «Олімпійський».

Соціологічні опитування показали, що дебатів Зеленського й Порошенка чекають 70% українських громадян.