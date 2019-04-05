Стало известно, сколько будут стоить дебаты кандидатов. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n120382-debaty-zelenskogo-i-poroshenko-na-olimpiyskom-stala-izvestna-stoimost-meropriyatiya.html

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Дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве будут стоить лидеру первого тура Владимиру Зеленскому и действующему главе государства Петру Порошенко почти 1 млн долл.

Окончательной сметы пока нет, это предварительная сумма. Сейчас подсчитываются различные варианты монтажа сцены, установки света, звука и обеспечение безопасности мероприятия. Об этом заявил председатель правления «UA: Общественное» Зураб Аласания, 5 апреля сообщает LIGA.net.

«По предварительным данным, на проведение дебатов придется потратить около 1 млн долл.», — заявил руководитель «Общественного».

Аласания добавил, что концерт группы «Океан Эльзы» на этом стадионе обошелся в 500 тыс. долл. Еще полмиллиона суммы телечиновник пояснил дополнительными расходами на охрану мероприятия.

Напомним, 3 апреля победитель первого тура президентских выборов Владимир Зеленский пригласил Петра Порошенко на «Олимпийский» для проведения дебатов. Кандидат назвал несколько условий, среди которых — обязательное медицинское обследование и присутствие на дебатах всех желающих журналистов. На следующий день действующий президент дал ответ — согласился прийти на стадион.

Сегодня, 5 апреля, кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали кровь для анализов на употребление алкоголя и наркотиков. Победитель первого тура выборов Владимир Зеленский сдал анализы в лаборатории «Евролаб», а Порошенко — на территории НСК «Олимпийский».

Социологические опросы показали, что дебатов Зеленского и Порошенко ждут 70% украинских граждан.