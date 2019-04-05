Анализы, дебаты и Юля-секундант: как соцсети шутят над эпической схваткой Порошенко и Зеленского (ФОТО, ВИДЕО)

Юмор на выборах: как соцсети шутят над Порошенко и Зеленским

https://racurs.ua/n120375-analizy-debaty-i-vybory-vzryvnaya-reakciya-socsetey-na-poedinok-poroshenko-i-zelenskogo-foto.html

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Выборы президента Украины все больше напоминают политическое ток-шоу с участием «зеленого» кандидата-шоумена Владимира Зеленского и действующего главы государства, представителя «старой гвардии» украинских политиков Петра Порошенко.

Для тех, кто не следил за политической сагой, коротко пересказываем содержание предыдущих серий: после голосования 31 марта в первом туре выборов определились два фаворита — Зеленский и Порошенко. И, если до Дня смеха, 1 апреля, события развивались, практически не выходя за рамки прогнозов, то с приближением финала сценарий политической саги начал набирать неожиданные, яркие, эмоциональные обороты. В ход пошли громкие заявления, вызовы на дебаты, «стрелки» в медпункте, анализы, кровь, алкоголь, наркотики, отчаяние, страх, ненависть и локальные войны ферм ботов в соцсетях… Активизировал этот процесс вопрос о необходимости проведения публичной дискуссии политиков — дебатов.

Итак, в предыдущих сериях:

Владимир Зеленский пригласил своего конкурента по президентской гонке Петра Порошенко на стадионные дебаты, но выдвинул свои условия. Шоумен захотел проведения медицинской экспертизы, доступа всех СМИ к дискуссии, а также, чтобы Порошенко признал его кандидатом в президенты, а не марионеткой олигарха Игоря Коломойского.

4 апреля Порошенко согласился дебатировать на стадионе «Олимпийский». В ответ в штабе шоумена отметили, что теперь еще ждут извинений от главы государства.

Тогда Порошенко предложил Зеленскому «быть мужиком» и вместе пройти медицинскую экспертизу в олимпийском медпункте. В команде «Зе» это предложение отвергли.

5 апреля оба кандидата сдали анализы — Порошенко поехал в медпункт на «Олимпийском», а Зеленский — прошел медэкспертизу в лаборатории «Евролаб». В окружении действующего главы государства усомнились в независимости этой лаборатории.

Затем стало известно, что экспресс-тест не выявил в крови Порошенко психоактивных веществ — алкоголя или наркотиков.

Также в предыдущей серии Зеленский предложил Юлии Тимошенко стать модератором будущих дебатов накануне второго тура голосования. Кандидатура Тимошенко вызвала бурную реакцию пользователей соцсетей.

Ранее сообщалось, что ведущими дебатов, вероятно, будут журналисты «Общественного телевидения» Павел Казарин и Мирослава Барчук. В то же время, в Facebook также широко обсуждались кандидатуры Романа Скрыпина и Сергея Притулы. В частности, распространялся тег #їхтребадебати с призывом к Скрыпину модерировать дебаты кандидатов в президенты. А Притула даже в шутку обнародовал свой концертный график, отметив, когда он может выступить в роли ведущего публичной дискуссии.

Также напомним, что и. о. главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, что для подтверждения, употребляет ли человек наркотики или алкоголь, критически важным является способ проверки анализов.

«Это должен быть длительный процесс исследования (2−3 дня) на основе аналитической химии. А именно: хромато-масс-спектометрии. Все остальное, например тест-полоски, обещающие результат за 15 мин, не являются достоверным показателем», — написала Супрун в Facebook.

Современное оборудование для проведения таких анализов есть только в антидопинговом центре олимпийского комитета: там анализируют мочу, волосы, ногти и кровь, где наркотики очень быстро метаболизируются.

«Если человек регулярно (1−2 раза в неделю употребляет наркотики), такой метод это подтвердит», — добавила Супрун.

Напомним, дебаты Порошенко и Зеленского, которые будет транслировать общественный вещатель, должны начаться 19 апреля в 20.00. Отметим, что сегодня заместитель гендиректора НСК «Олимпийский» Виктор Анисимов заявил, что обращения относительно билетов на дебаты в спорткомплексе поступают даже от иностранцев, преимущественно жителей Англии и Германии.

«Все хотят попасть, все просят забронировать — обычные граждане Украины, публичные люди. В том числе поступают запросы из-за границы от людей, которые готовы купить билеты, приехать, чтобы посетить дебаты», — говорит Анисимов.

Также мошенники уже начали публиковать объявления о продаже билетов на президентские дебаты Порошенко и Зеленского. Их стоимость оценили в 200 грн.

Финал политического ток-шоу — голосование во втором туре выборов — запланировано на 21 апреля. В ночь на 22 апреля украинцам покажут пиратскую версию финальной серии — результаты экзит-полов, — а впоследствии ЦИК обнародует и официального победителя президентского поединка.

Некоторые пользователи соцсетей шутят, что любые президентские дебаты должны стартовать так:

Не забывайте, что «шоу должно продолжаться», по крайней мере, до 22 апреля. А там и до премьеры нового сериала — парламентских выборов — рукой подать.