Прототип аэротакси испытали в Вене. Фото: Deartravel.ru

https://racurs.ua/n120381-avtonomnoe-aerotaksi-vpervye-uspeshno-ispytali-v-avstrii.html

Ракурс

В Вене впервые испытали автономное воздушное такси EHang 216. Эта воздушная машина успешно осуществила несколько взлетов и посадок на футбольном поле Венского стадиона «Дженерали арена». Во время испытаний на борту прототипа были пассажиры.

На тестировании беспилотника присутствовал министр транспорта, инноваций и технологий Австрии Норберт Хофер. Чиновник заявил, что технологии беспилотных летательных аппаратов очень быстро развиваются. Он предположил, что уже в 2025 году в Австрии будет действовать служба воздушного такси. Об этом 5 апреля сообщает ТАСС.

По информации местной телекомпании ORF, Вена и Европейское агентство авиационной безопасности уже работают над правовыми условиями, которые позволят беспрепятственно летать новому виду воздушного транспорта. Кроме того, готовят для тестирований специальную трассу для начала испытаний нового воздушного такси в городских условиях в Австрии.

Разработкой воздушного такси производства китайской компании EHang займется китайско-австрийский авиационный концерн FACC. Эта компания готовит воздушное транспортное средство до серийного производства.

Напомним, в марте Соединенные Штаты Америки показали свою новую боевую авиационную машину — вертолет MD969 Combat Explorer. У воздушной машины отсутствует рулевой винт и он может развивать скорость почти до 300 км/час.