Прототип аеротаксі випробували у Відні. Фото: Deartravel.ru

https://racurs.ua/ua/n120381-avtonomne-aerotaksi-vpershe-uspishno-vyprobuvaly-v-avstriyi.html

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У Відні вперше випробували автономне повітряне таксі EHang 216. Ця повітряна машина успішно здійснила кілька злетів та посадок на футбольному полі Віденського стадіону «Дженералі арена». Під час випробувань на борту прототипа були пасажири.

На тестуванні безпілотника був присутній міністр транспорту, інновацій та технологій Австрії Норберт Хофер. Посадовець заявив, що технології безпілотних літальних апаратів дуже швидко розвиваються. Урядовець припустив, що вже в 2025 році в Австрії діятиме служба повітряного таксі. Про це 5 квітня повідомляє ТАСС.

За інформацією місцевої телекомпанії ORF, Відень та Європейське агентство авіаційної безпеки вже працюють над правовими умовами, які дозволять безперешкодно літати новому виду повітряного транспорту. Крім того, готують для тестувань спеціальну трасу для початку випробувань нового повітряного таксі в міських умовах в Австрії.

Розробкою повітряного таксі виробництва китайської компанії EHang займеться китайсько-австрійський авіаційний концерн FACC. Ця компанія готує повітряний транспортний засіб до серійного виробництва.

Нагадаємо, у березні Сполучені Штати Америки показали свою нову бойову авіаційну машину — вертоліт MD969 Combat Explorer. У повітряної машини відсутній рульової гвинт і він може розвивати швидкість майже до 300 км/год.