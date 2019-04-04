Не Притула и не Скрыпин: стало известно имя ведущего дебатов Порошенко и Зеленского / Фото: ВВС

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Ракурс

Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, вероятно, будет модерировать журналист Павел Казарин. Об этом сегодня сообщил глава Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания.

Ведущими дебатов, которые НОТУ будет транслировать 19 апреля в 20.00, станут Казарин и Мирослава Барчук. Такую информацию «Громадському» сообщил сам Казарин, добавив, что речь идет именно об официальных дебатах кандидатов в президенты перед вторым туром.

«Мы не знаем, состоятся ли дебаты на „Олимпийском“, и будут ли они считаться дебатами. Мы не знаем, на какой день их назначат», — отметил Казарин.

В то же время на Facebook-странице Аласании появилось сообщение о том, что НОТУ подготовится к проведению публичной дискуссии Порошенко-Зеленского, а также проведет предварительные переговоры со штабами кандидатов.

Известно, что Павел Казарин — украинский журналист родом из Крыма, сотрудничал с изданиями «Slon.ru», «Радио Свобода», «24», «Новая газета» и Московский центр Карнеги. Он модерировал предыдущие дебаты на НОТУ.

Также отметим, что на крымскотатарском телеканале ATR по четвергам выходила программа «#їхтребадебати», модератором которой выступал журналист Роман Скрыпин. Это была программа в формате политических дебатов. Ранее в соцсетях также распространялся тег #їхтребадебати с призывом к Скрыпину модерировать дебаты кандидатов в президенты.

Кроме этого, подобные призывы звучали и к еще одному украинскому телеведущему — Сергею Притуле. Сам Притула не отказывался стать модератором дебатов, и в шутку обнародовал свой концертный график, отметив, когда он может выступить в роли ведущего публичной дискуссии.

Напомним, НОТУ 5 апреля проведет учредительную встречу с представителями штабов Порошенко и Зеленского. Дебаты состоятся 19 апреля в 20.00−21.00.

Вчера Зеленский пригласил Порошенко на дебаты, но выдвинул свои условия. Кандидатам необходимо пройти медицинскую экспертизу, все СМИ должны получить доступ к дискуссии, а Порошенко должен признать, что идет на дебаты с кандидатом в президенты, а не марионеткой олигарха Игоря Коломойского.

Порошенко заявил, что соглашается на условие Зеленского о проведении дебатов на стадионе «Олимпийский». В ответ в штабе шоумена отметили, что теперь «команда Зе» ждет извинений от действующего главы государства.

Сегодня Порошенко предложил Зеленскому вместе пройти медицинскую экспертизу в медпункте стадиона «Олимпийский» в рамках подготовки к дебатам.