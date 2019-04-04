Главные 4 апреля: дебаты Порошенко и Зеленского, Гриценко оставил президентские амбиции, появление в Киеве улицы Маккейна

Продолжаются страсти вокруг дебатов между участниками второго тура президентских выборов, фото: «Народна правда»

https://racurs.ua/n120345-glavnye-4-aprelya-debaty-poroshenko-i-zelenskogo-gricenko-ostavil-prezidentskie-ambicii.html

Ракурс

Продолжаются страсти вокруг вопроса дебатов между участниками второго тура президентских выборов — шоуменом Владимиром Зеленским и действующим президентом Петром Порошенко. Порошенко ответил согласием на предложение Зеленского провести дебаты на стадионе «Олимпийском» в Киеве. Однако в штабе шоумена заявили, что сначала ждут извинений за сказанные ранее Порошенко слова о Зеленском.

У Порошенко впоследствии пригласили Зеленского пройти вместе с их кандидатом медосмотр в завтра в 9.00 в медпункте стадиона «Олимпийский».

Соцопросы показывают, что более 70% украинцев ждут публичной дискуссии между Порошенко и Зеленским.

Лидер Партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, который занял пятое место на нынешних выборах президента, получив 6.91% голосов избирателей, заявил, что больше не будет балотироваться в президенты. Гриценко не будет голосовать за действующего президента Петра Порошенко во втором туре выборов. Относительно поддержки Владимира Зеленского он еще не определился.

В Печерском районе Киева появится улица, названная в честь американского сенатора Джона Маккейна, который активно отстаивал интересы Украины и поддерживал стремление украинцев жить в современной, демократической стране.

Сегодня в Голосеевском районе Киева взорвался автомобиль, принадлежащий жительнице столицы. Считается, что объектом покушения мог быть украинский разведчик. В интернете опубликовали видео инцидента.