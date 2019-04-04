Головні новини 4 квітня: дебати Порошенка та Зеленського, Гриценко облишив президентські амбіції, поява в Києві вулиці Маккейна

Тривають пристрасті довкола дебатів між учасниками другого туру президентських виборів, фото: «Народна правда»

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Тривають пристрасті довкола питання дебатів між учасниками другого туру президентських виборів — шоуменом Володимиром Зеленським та чинним президентом Петром Порошенком. Порошенко відповів згодою на пропозицію Зеленського провести дебати на стадіоні «Олімпійському» в Києві. Однак у штабі шоумена заявили, що спочатку чекають вибачень за сказані раніше Порошенком слова щодо Зеленського.

У Порошенка згодом запросили Зеленського пройти разом з їхнім кандидатом медогляд о завтра о 9.00 в медпункті стадіону «Олімпійський».

Соцопитування показують, що понад 70% українців чекають публічної дискусії між Порошенком та Зеленським.

Лідер Партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко, котрий зайняв п’яте місце на цьогорічних виборах президента, отримавши 6.91% голосів виборців, заявив, що більше не балотуватиметься в президенти. Гриценко не голосуватиме за чинного президента Петра Порошенка у другому турі виборів. Щодо підтримки Володимира Зеленського він ще не визначився.

У Печерському районі Києва з’явиться вулиця, названа на честь американського сенатора Джона Маккейна, який активно відстоював інтереси України та підтримував прагнення українців жити в сучасній, демократичній державі.

Сьогодні в Голосіївському районі Києва вибухнув автомобіль, який належить мешканці столиці. Вважається, що об'єктом замаху міг бути український розвідник. В інтернеті опублікували відео інциденту.