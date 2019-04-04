Все складно: американка народила дитину від сина за допомогою яйцеклітини сестри його бойфренда. Фото: ARIEL PANOWICZ

https://racurs.ua/ua/n120344-vse-skladno-amerykanka-narodyla-dytynu-vid-syna-za-dopomogou-yayceklityny-sestry-yogo-boyfrenda.html

Ракурс

У США 61-річна жінка народила дитину для свого сина Метью і його бойфренда Еліота. Для запліднення використали яйцеклітину сестри Еліота і сперму Метью. У свідоцтві про народження маленької Уми-Луїзи батьками вказані Сесіль і її син.

У штаті Небраска з 2017 року заборонено усиновлення одностатевими парами і, хоча одруження партнерів однієї статі дозволено, закону про дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації там немає. Про це повідомляє «Російська служба ВВС».

Перед штучним запліднення Сесіль пройшла безліч консультацій і здала всі аналізи. Хоча лікарі чекали, що доведеться робити кесарів розтин, Сесіль народила свою онучку самостійно наприкінці березня.

Страхова компанія відмовилася покривати витрати на гормональну терапію, ЕКО і пологи, так що всі витрати лягли на плечі сім’ї.

Метью Еледж широко відомий в США, так як в 2015 році про нього писали багато ЗМІ. Після того як чоловік повідомив про свій шлюб керівництву католицької школи, в якій працював вчителем, його звільнили. Петиція з вимогою не піддавати його дискримінації набрала 100 тис. підписів і зараз Еледж викладає в державній школі.

Однією з перших народити своїх онуків зважилася Камилль Хеммонд, яка в 2005 році народила трійнят для своєї безплідної дочки.

У 2013 році українка Анна Шульга повторила успіх американки і народила близнюків для своєї дочки, щоб врятувати її від депресії — через ускладнення грипу та сепсису жінка більше не могла мати дітей.

Як раніше повідомляв «Ракурс» в Японії врятували найкрихітнішого малюка в світі. Його вага склала 263 грами.