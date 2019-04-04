Все сложно: американка родила ребенка от сына с помощью яйцеклетки сестры его бойфренда. Фото: ARIEL PANOWICZ

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Ракурс

В США 61-летняя женщина родила ребенка для своего сына Мэтью и его бойфренда Эллиота. Для оплодотворения использовали яйцеклетку сестры Эллиота и сперму Мэтью. В свидетельстве о рождении маленькой Умы-Луизы родителями указаны Сесиль и ее сын.

В штате Небраска с 2017 года запрещено усыновление однополыми парами и, хотя брак между партнерами одного пола разрешен, закона о дискриминации по признаку сексуальной ориентации там нет. Об этом сообщает «Русская служба ВВС».

Перед искусственным оплодотворением Сесиль прошла множество консультаций и сдала все анализы. Хотя врачи ожидали, что придется делать кесарево сечение, Сесиль родила свою внучку самостоятельно в конце марта.

Страховая компания отказалась покрывать расходы на гормональную терапию, ЭКО и роды, так что все расходы легли на плечи семьи.

Мэтью Эледж широко известен в США, так как в 2015 году о нем писали многие СМИ. После того как мужчина уведомил о своем браке руководство католической школы, в которой работал учителем, его уволили. Петиция с требованием не подвергать его дискриминации набрала 100 тыс. подписей и сейчас Эледж преподает в государственной школе.

Одной из первых родить своих внуков решилась Камилль Хэммонд, которая в 2005 году родила тройню для своей бесплодной дочери.

В 2013 году украинка Анна Шульга повторила подвиг американки и родила близнецов для своей дочери, чтобы спасти ее от депрессии — из-за осложнений гриппа и сепсиса женщина больше не могла иметь детей.

Как ранее сообщал «Ракурс» в Японии спасли самого крошечного малыша в мире. Его вес составил 263 грамма.