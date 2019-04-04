Дебаты Порошенко и Зеленского: более 70% украинцев ждут публичной дискуссии / Фото: Facebook

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Ракурс

Дебаты кандидатов в президенты, которые вышли во второй тур выборов, стали предметом соцопроса населения Украины, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Социологи КМИС с 20−26 марта опросили 1,6 тыс. респондентов. Согласно результатам опроса общественного мнения, 73,5% украинцев считают, что кандидаты, которые проходят во второй тур, должны участвовать в публичных дебатах между собой.

В частности, 44% респондентов считают, что участие в дебатах для лидеров президентской гонки должно быть обязательным, а еще 30% — желательным.

«Только 18% считают, что такие дебаты не нужны. В случае, если теледебаты между кандидатами состоятся, 42% граждан их посмотрят обязательно, еще 31% — будут следить, если эти дебаты окажутся интересными и содержательными», — говорится в сообщении пресс-службы КМИС.

Кроме того, традиционно самыми важными темами публичной дискуссии считаются: вопросы достижения мира на Донбассе, освобождения оккупированных территорий, преодоления коррупции, роста экономики. Также украинцев интересуют программы кандидатов относительно развития Украины на ближайшие пять лет.

Напомним, вчера Зеленский пригласил Порошенко на дебаты, но выдвинул свои условия. Кандидатам необходимо пройти медицинскую экспертизу, все СМИ должны получить доступ к дискуссии, а Порошенко должен признать, что идет на дебаты с кандидатом в президенты, а не марионеткой олигарха Игоря Коломойского.

Порошенко заявил, что соглашается на условие Зеленского о проведении дебатов на стадионе «Олимпийский». В ответ в штабе шоумена отметили, что теперь «команда Зе» ждет извинений от действующего главы государства.

Сегодня Порошенко предложил Зеленскому вместе пройти медицинскую экспертизу в медпункте стадиона «Олимпийский» в рамках подготовки к дебатам.