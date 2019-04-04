Петр Порошенко и Владимир Зеленский прошли во второй тур президентских выборов, фото: «112 Украина»

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Ракурс

Избиратели недостаточно осведомлены о позициях участников нынешних президентских выборов по важным общественным проблемам.

Особенно это касается избирателей шоумена Владимира Зеленского. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный во второй половине марта фондом «Демократические инициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии.

Так, позиция Зеленского по установлению мира на Донбассе хорошо известна только 20% его избирателей, в то же время среди избирателей действующего президента Петра Порошенко этот показатель составляет 40%.

С предложениями своего кандидата относительно России хорошо знакомы 18% избирателей Зеленского и 51% избирателей Порошенко.

Еще 10% избирателей Зеленского и 48% избирателей Порошенко знакомы с предложениями по реформе Вооруженных сил, с предложениями по европейской интеграции — 22% и 61% соответственно, по вступлению в НАТО — 16% и 62%.

Меньше всего знают избиратели о возможных кадровых назначениях кандидатов: всего по 18% избирателей Зеленского и Порошенко считают, что хорошо знакомы с этим вопросом.

С позицией своего кандидата по судебной реформе ознакомлены 14% избирателей Зеленского и 28% избирателей Порошенко.

Опрос проводился в период с 20 по 26 марта 2019 года во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек.

Напомним, Порошенко пригласил Зеленского завтра в 9.00 пройти вместе с ним медицинскую экспертизу в медпункте стадиона «Олимпийский» в Киеве.