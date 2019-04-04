Петро Порошенко та Володимир Зеленський пройшли до другого туру президентських виборів, фото: «112 Україна»

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Виборці недостатньо поінформовані про позиції учасників цьогорічних президентських виборів щодо важливих суспільних проблем.

Особливо це стосується виборців шоумена Володимира Зеленського. Це встановило опитування громадської думки, здійснене в другій половині березня фондом «Демократичні ініціативи» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Так, позиція Зеленського щодо встановлення миру на Донбасі добре відома лише 20% його виборців, водночас серед виборців чинного президента Петра Порошенка цей показник становить 40%.

Із пропозиціями свого кандидата щодо Росії добре обізнані 18% виборців Зеленського та 51% виборців Порошенка.

Ще 10% виборців Зеленського та 48% виборців Порошенка обізнані з пропозиціями стосовно реформи Збройних сил, із пропозиціями щодо європейської інтеграції — 22% і 61% відповідно, щодо вступу до НАТО — 16% і 62%.

Найменше знають виборці про можливі кадрові призначення кандидатів: усього по 18% виборців Зеленського та Порошенка вважають, що добре ознайомлені з цим питанням.

З позицією свого кандидата щодо судової реформи обізнані 14% виборців Зеленського та 28% виборців Порошенка.

Опитування проводилося в період із 20 по 26 березня 2019 року в усіх регіонах України, окрім окупованих територій. У ньому взяли участь 1,6 тис. осіб.

Нагадаємо, Порошенко запросив Зеленського завтра о 9.00 пройти разом із ним медичну експертизу в медпункті стадіону «Олімпійський» у Києві.