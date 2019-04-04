На Закарпатті рекетири вимагали у підприємця 30 тис. євро. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n120341-na-zakarpatti-reketyry-vymagaly-u-pidpryiemcya-30-tys-ievro-foto-video.html

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Служба безпеки України (СБУ) викрила на Закарпатті угруповання, яке займалося вимаганням грошей у підприємців. Останньою справою рекетирів стала вимога 30 тис. євро у місцевого бізнесмена. Правоохоронці затримали учасників незаконного угруповання під час передачі 2,5 тис. дол.

Встановлено, що зловмисники «спеціалізувалися» на вимаганні грошей у представників підприємств, а у разі відмови сплачувати «податок» починали погрожувати насиллям. Рекетири практикували свої побори на регулярній основі. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Затримання зловмисників відбулося на одній з вулиць обласного центру. Наразі вирішується питання про оголошення підозри в скоєнні дій, передбачених ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене повторно; або за попередньою змовою групою осіб, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень).

Як раніше повідомляв «Ракурс», під суд пішов сільський голова, який за виділення землі в оренду підприємцю вимагав 3,5 тис. дол.