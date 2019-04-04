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Ракурс
На Закарпатті рекетири вимагали у підприємця 30 тис. євро. Фото: СБУ

На Закарпатті рекетири вимагали у підприємця 30 тис. євро (ФОТО, ВІДЕО)

4 кві 2019, 16:20
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Служба безпеки України (СБУ) викрила на Закарпатті угруповання, яке займалося вимаганням грошей у підприємців. Останньою справою рекетирів стала вимога 30 тис. євро у місцевого бізнесмена. Правоохоронці затримали учасників незаконного угруповання під час передачі 2,5 тис. дол.

Встановлено, що зловмисники «спеціалізувалися» на вимаганні грошей у представників підприємств, а у разі відмови сплачувати «податок» починали погрожувати насиллям. Рекетири практикували свої побори на регулярній основі. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

СБУ затримала рекетирів на Закарпатті. Фото: СБУ

Рекетири на Закарпатті вимагали 30 тис. євро у підприємця

Затримання зловмисників відбулося на одній з вулиць обласного центру. Наразі вирішується питання про оголошення підозри в скоєнні дій, передбачених ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене повторно; або за попередньою змовою групою осіб, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень).

Як раніше повідомляв «Ракурс», під суд пішов сільський голова, який за виділення землі в оренду підприємцю вимагав 3,5 тис. дол.

Джерело: Ракурс


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