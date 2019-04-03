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Ракурс
Голова сільської ради погорів на хабарі. Фото: Антикор Запорожье

Сільський голова піде під суд через 3,5 тис. дол. хабара за оренду землі

3 кві 2019, 15:49
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Справу сільського голови на Тернопільщині, якого затримали під час отримання 3,5 тис. дол. хабаря розгляне суд. Відповідний обвинувальний акт правоохоронці направили до судової установи.

Голова села вимагав гроші за виділення землі в оренду підприємцю. Посадовець обіцяв вплинути на рішення сільської ради, повідомляє прес-служба Національної поліції Тернопільської області.

Коли сільський голова дізнався про те, що підприємець на земельній ділянці планує займатися виробництвом сонячної енергії за кожний виділений гектар попросив 350 дол. Бізнесмен довго не погоджувався, проте не мав іншої змоги орендувати землю і врешті-решт погодився.

Передачу хабаря він вирішив здійснити у Бережанах. За грошима приїхав сільський голова, де його під час отримання хабаря схопили правоохоронці.

Чиновнику загрожує покарання у виді штрафу від 750 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Джерело: Ракурс


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