Сельский голова пойдет под суд за 3,5 тыс. долл. взятки за аренду земли. Фото: Антикор Запорожье

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Дело сельского головы на Тернопольщине, которого задержали при получении 3,5 тыс. долл. взятки, рассмотрит суд. Соответствующий обвинительный акт правоохранители направили служителям Фемиды.

Председатель села требовал деньги за выделение земли в аренду предпринимателю. Чиновник обещал повлиять на решение сельского совета, сообщает пресс-служба Национальной полиции Тернопольской области.

Когда сельский голова узнал о том, что предприниматель на земельном участке планирует заниматься производством солнечной энергии, за каждый выделенный гектар попросил 350 долл. Бизнесмен долго не соглашался, но не имел другой возможности арендовать землю и в конце концов согласился.

Передачу взятки он решил осуществить в Бережанах. За деньгами приехал председатель сельсовета, где его при получении взятки задержали правоохранители.

Чиновнику грозит наказание в виде штрафа от 750 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок до пяти лет.