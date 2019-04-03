Сельский голова пойдет под суд из-за 3,5 тыс. долл. взятки за аренду землиhttps://racurs.ua/n120297-selskiy-golova-poydet-pod-sud-za-3-5-tys-doll-vzyatki-za-arendu-zemli.htmlРакурс
Дело сельского головы на Тернопольщине, которого задержали при получении 3,5 тыс. долл. взятки, рассмотрит суд. Соответствующий обвинительный акт правоохранители направили служителям Фемиды.
Председатель села требовал деньги за выделение земли в аренду предпринимателю. Чиновник обещал повлиять на решение сельского совета, сообщает пресс-служба Национальной полиции Тернопольской области.
Когда сельский голова узнал о том, что предприниматель на земельном участке планирует заниматься производством солнечной энергии, за каждый выделенный гектар попросил 350 долл. Бизнесмен долго не соглашался, но не имел другой возможности арендовать землю и в конце концов согласился.
Передачу взятки он решил осуществить в Бережанах. За деньгами приехал председатель сельсовета, где его при получении взятки задержали правоохранители.
Чиновнику грозит наказание в виде штрафа от 750 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок до пяти лет.