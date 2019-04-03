Олег Ляшко опубликовал номера мобильных телефонов Коломойского, Зеленского и Ткаченко

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Ракурс

Скандал с участием главного радикала страны Олега Ляшко вспыхнул в сети. Политик обозвал одну из журналисток телеканала «1+1» идиоткой. В ответ журналистка Ольга Василевская пообещала опубликовать «романтический компромат» на лидера Радикальной партии, если он публично не извинится. Разбираемся, с чего все началось и будет ли продолжение истории.

Около полуночи в Фейсбуке Ляшко появилась публикация, в которой он обнародовал номера мобильных телефонов якобы олигарха Игоря Коломойского, кандидата в президенты Владимира Зеленского и гендиректора компании «1+1» Александра Такаченка. Этот пост стал реакцией на обнародование номера телефона радикала в сюжете «1+1», после появления которого, по словам лидера Радикальной партии, его начали спамить «тысячами сообщений и вызовов со всего бывшего СССР».

«Поэтому вынужден буду изменить номер, который у меня с 1998 года», — отметил Ляшко.

В этом же посте Ляшко назвал журналистку, которая допустила обнародование его номера, «какой-то идиоткой с „плюсов“».

Упомянутая журналистка не стала тянуть с ответом и пообещала опубликовать переписку лидера Радикальной партии «с влюбленным в него безответно однопартийцем».

Василевская также добавила, что располагает соответствующей перепиской уже несколько месяцев, однако она ее не публиковала из-за «собственной порядочности».

Затем пост в Фейсбуке Василевской был отредактирован, из него исчез фрагмент о «влюбленном однопартийце». В комментариях на своей странице она заявила, что «передумала шантажировать».

Стоит отметить, что эта публикация журналистки вызвала неоднозначную реакцию в социальных сети: часть пользователей поддержала ее, а еще часть заявила, что впервые соглашается с Ляшко.

Также пользователи связывают такое поведение Ляшко с победой Зеленского в первом туре выборов.

Появление телефонного номера политика в сюжете канала Василевская объясняет реакцией на поведение «пьяных сотрудниц» штаба Ляшко в ночь выборов, которые, по ее словам, били журналистов и царапали им глаза.

Интересно, что в 2012 году Ляшко номер своего мобильного телефона не скрывал и сам публиковал его в Фейсбуке. Более того, радикал тогда заявлял, что этот номер никогда не был тайной и его знают «тысячи людей по всей стране».

«Когда у меня спрашивают в прямом эфире или на митинге мой номер телефона, я всегда честно называю его», — писал тогда лидер Радикальной партии.

Между тем напомним, что во время голосования на президентских выборах Ляшко продемонстрировал журналистам свой бюллетень. В полиции впоследствии заявили, что считают такие действия нарушением тайны волеизъявления.