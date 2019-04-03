Высокоточные маятниковые часы позволят предупреждать о землетрясениях

https://racurs.ua/n120296-ukrainskie-uchenye-predlojili-novyy-sposob-rannego-preduprejdeniya-o-zemletryaseniyah.html

Ракурс

В «Николаевской астрономической обсерватории» (МАО) предложили новый способ раннего предупреждения о землетрясениях.

Для этого сотрудники учреждения предлагают использовать имеющиеся там высокоточные маятниковые часы, которые когда-то служили эталоном времени, сообщает «Укринформ».

Точность этих часов составляет одну десятую миллисекунды, они реагируют на различные виды колебаний земной поверхности на расстоянии до 10 тыс. км. Кроме того, их можно использовать как предвестники землетрясений, поскольку колебания таких маятников меняются за десять секунд до начала землетрясения.

По словам директора обсерватории доктора физико-математических наук Александра Шульги, этого времени недостаточно, чтобы принять какие-то кардинальные меры в связи с приближением землетрясения, однако может хватить для того, чтобы, например, остановить атомный реактор.

Сейчас ученые работают над усовершенствованием этой методики. В перспективе — внедрение этой технологии в конкретных сферах.

Напомним, недавно ученые установили, что землетрясение на индонезийском острове Сулавеси в сентябре 2018 распространялось земной корой с необычно высокой скоростью.