Високоточні маятникові годинники дозволять попереджати про землетруси

https://racurs.ua/ua/n120296-ukrayinski-ucheni-zaproponuvaly-novyy-sposib-rannogo-poperedjennya-pro-zemletrusy.html

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У «Миколаївській астрономічній обсерваторії» (МАО) запропонували новий спосіб раннього попередження про землетруси.

Для цього співробітники установи пропонують використовувати наявні там високоточні маятникові годинники, котрі колись служили еталоном часу, повідомляє «Укрінформ».

Точність цих годинників становить одну десяту мілісекунди, вони реагують на різні види коливань земної поверхні на відстані до 10 тис. км. Крім того, їх можна використовувати як предвісники землетрусів, оскільки коливання таких маятників змінюються за десять секунд до початку землетрусу.

За словами директора обсерваторії доктора фізико-математичних наук Олександра Шульги, цього часу недостатньо, щоб вжити якихось кардинальних заходів у зв’язку із наближенням землетрусу, проте може вистачити для того, щоб, наприклад, зупинити атомний реактор.

Наразі вчені працюють над удосконаленням цієї методики. У перспективі — запровадження цієї технології у конкретних сферах.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що землетрус на індонезійському острові Сулавесі у вересні 2018 року поширювався земною корою з незвично високою швидкістю.