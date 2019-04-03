Олексій Булдаков помер у віці 68 років. Фото: 24СМИ

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Помер російський актор Олексій Булгаков — виконавець однієї з основних ролей у фільмі «Особливості національного полювання».

Актор пішов із життя на 69 році життя. Чоловік перебував на гастролях, ймовірною причиною смерті став відірваний тромб. Про це 3 квітня повідомляє ТАСС із посиланням на прес-службу Гільдії акторів кіно Союзу кінематографістів.

Олексій Булдаков народився 26 березня 1951 року в селі Макарівка Алтайського краю. У 1969 році він закінчив молодіжну театральну студію в Павлограді (Казахстан). Впродовж 1969−1981 років працював у театрах Павлодара, Томська, Караганди і Рязані. У 1993 році переїхав до Москви, деякий час працював у Московському художньому академічному театрі ім. М. Горького.

У кіно його дебютом став фільм Леоніда Макаричева «Крізь вогонь», де Булдаков зіграв роль партизана. Актор став відомим після того, як знявся у ролі генерала Іволгіна в комедіях Олександра Рогожкіна «Особливості національного полювання» (1995 рік), «Операція «З Новим роком!» (1996 рік), «Особливості національної риболовлі» (1997 рік), «Особливості національного полювання в зимовий період» (2000 рік).

Загалом актор за своє життя зумів зіграти у понад 70 фільмах різноманітних жанрів: комедіях, історичних стрічках, детективах та військових фільмах. У 2009 році Булдакову присвоїли звання народного артиста Російської Федерації. У 1996 році актор став номінантом кінопремії «Ніка» за кращу чоловічу роль у фільмі «Особливості національного полювання».

Нагадаємо, 18 березня помер американський гітарист Дік Дейл, якого у Сполучених Штатах вважають родоначальником популярного в 60-х стилю серф-рок. Музикант став відомий завдяки саундтреку до фільму Квентіна Тарантіно «Кримінальне чтиво» — синглу Misirlou.