Алексей Булдаков умер в возрасте 68 лет. Фото: 24СМИ

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Умер российский актер Алексей Булгаков — исполнитель одной из основных ролей в фильме «Особенности национальной охоты».

Актер ушел из жизни на 69 году жизни. Мужчина находился на гастролях, вероятной причиной смерти стал оторванный тромб. Об этом 3 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гильдии актеров кино Союза кинематографистов.

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. В 1969 году он окончил молодежную театральную студию в Павлодаре (Казахстан). В течение 1969−1981 годов работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды и Рязани. В 1993 году переехал в Москву, некоторое время работал в Московском художественном академическом театре им. М. Горького.

В кино его дебютом стал фильм Леонида Макаричева «Сквозь огонь», где Булдаков сыграл роль партизана. Актер стал известным после того, как снялся в роли генерала Иволгина в комедиях Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» (1995 год), «Операция «С Новым годом!» (1996 год), «Особенности национальной рыбалки» (1997 год), «Особенности национальной охоты в зимний период» (2000 год).

В целом актер за свою жизнь сумел сыграть более чем в 70 фильмах различных жанров: комедиях, исторических лентах, детективах и военных фильмах. В 2009 году Булдакову присвоили звание народного артиста Российской Федерации. В 1996 году актер стал номинантом кинопремии «Ника» за лучшую мужскую роль в фильме «Особенности национальной охоты».

Напомним, 18 марта скончался американский гитарист Дик Дейл, которого в Соединенных Штатах считают родоначальником популярного в 60-х стиля серф-рок. Музыкант стал известен благодаря саундтреку к фильму Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» — сингла Misirlou.