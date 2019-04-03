Погода в Украине 4 апреля. Фото:

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Погода в Украине 4 апреля будет теплой и солнечной на территории большинства областей страны. Синоптики прогнозируют прохладную погоду только на востоке, днем ​​там ожидаются осадки в виде дождя со снегом.

Температура воздуха в центральных, южных и западных областях днем ​​будет составлять 11−13° тепла, максимальной она будет на Закарпатье — 15−17° выше нуля, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве завтра, 4 апреля, будет солнечной и теплой. Столбики термометров ночью будут колебаться от 1° мороза до 1° тепла, а днем ​​поднимутся до 10−12° выше нуля. Осадки синоптики не прогнозируют.

В Львове 4 апреля также будет тепло и солнечно. Температура воздуха ночью составит 0−2° тепла, а днем ​​поднимется до 13−15° выше нуля.

Погода в Днепре в четверг 4 апреля будет теплой. Синоптики не прогнозируют осадки, днем ​​будет солнечно. Ночью столбики термометров покажут 0−2° мороза, днем ​​воздух прогреется до 11−13° тепла.

В Харькове 4 апреля ожидается прохладная погода, ночью и днем ​​ожидаются осадки в виде снега с дождем. Температура воздуха ночью составит 0−2° тепла, днем ​​будет немного теплее — 5−7° выше нуля.

Погода в Одессе 4 апреля будет теплой и солнечной. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1° мороза до 1° тепла, а днем ​​поднимется до 9−11° выше нуля.

Метеорологи не прогнозируют магнитные бури в Киеве завтра, 4 апреля. В течение суток ожидаются лишь небольшие волнения.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в апреле.