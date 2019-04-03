Новейшее российское вооружение на оккупированном Донбассе зафиксировала миссия ОБСЕ (ФОТО)

Комплекс «Тирада-2» зафиксировали на территории ОРЛО. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n120292-noveyshee-rossiyskoe-voorujenie-na-okkupirovannom-donbasse-zafiksirovala-missiya-obse-foto.html

Ракурс

Современное российское вооружение на оккупированной территории Луганской области обнаружили наблюдатели ОБСЕ.

Вражеская техника зафиксирована в районе населенного пункта Южная Ломоватка. Об этом 3 апреля сообщается на странице UKR Mission to OSCE & UN in Vienna в Twitter.

Дрон заметил вблизи села автоматизированную станцию помех Р-330Ж «Житель» и комплекс радиоэлектронной борьбы «Тирада-2». Обе единицы стоят на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации, первая предназначена для блокировки мобильной и спутниковой связи.

«Тирада-2» — новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы, который только начал поступать на вооружение армии РФ.

Напомним, в январе наблюдатели ОБСЕ обнаружили на территории оккупированных районов Луганской области десятки танков Т‑64 и Т‑72, минометы калибром 120 мм, зенитные ракетные комплексы 9K35 «Стрела‑10» и другую технику.