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Комплекс «Тірада-2» зафіксували на території ОРЛО. Фото: YouTube

Новітнє російське озброєння на окупованому Донбасі зафіксувала місія ОБСЄ (ФОТО)

3 кві 2019, 14:53
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Сучасне російське озброєння на окупованій території Луганської області виявили спостерігачі ОБСЄ.

Ворожа техніка зафіксована в районі населеного пункту Южна Ломуватка. Про це 3 квітня повідомляється на сторінці UKR Mission to OSCE & UN in Vienna у Twitter.

Дрон помітив неподалік села автоматизовану станцію перешкод Р-330Ж «Житель» та комплекс радіоелектронної боротьби «Тірада-2». Обидві одиниці стоять на озброєнні Збройних сил Російської Федерації, перша призначена для блокування мобільного та супутникового зв’язку.

«Тірада-2» — новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби, який тільки почав надходити на озброєння армії РФ.

Новітнє російське озброєння на Донбасі. Фото: UKR Mission to OSCE & UN in Vienna у Twitter

Нагадаємо, у січні спостерігачі ОБСЄ виявили на території окупованих районів Луганської області десятки танків Т‑64 та Т‑72, міномети калібром 120 мм, зенітні ракетні комплекси 9K35 «Стріла‑10» та іншу техніку.

Джерело: Ракурс


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