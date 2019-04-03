Комплекс «Тірада-2» зафіксували на території ОРЛО. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n120292-novitnie-rosiyske-ozbroiennya-na-okupovanomu-donbasi-zafiksuvala-misiya-obsie-foto.html

Ракурс

Сучасне російське озброєння на окупованій території Луганської області виявили спостерігачі ОБСЄ.

Ворожа техніка зафіксована в районі населеного пункту Южна Ломуватка. Про це 3 квітня повідомляється на сторінці UKR Mission to OSCE & UN in Vienna у Twitter.

Дрон помітив неподалік села автоматизовану станцію перешкод Р-330Ж «Житель» та комплекс радіоелектронної боротьби «Тірада-2». Обидві одиниці стоять на озброєнні Збройних сил Російської Федерації, перша призначена для блокування мобільного та супутникового зв’язку.

«Тірада-2» — новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби, який тільки почав надходити на озброєння армії РФ.

Нагадаємо, у січні спостерігачі ОБСЄ виявили на території окупованих районів Луганської області десятки танків Т‑64 та Т‑72, міномети калібром 120 мм, зенітні ракетні комплекси 9K35 «Стріла‑10» та іншу техніку.