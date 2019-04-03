Вибори президента: Лещенко розповів, хто може очолити МЗС у разі перемоги Зеленського

Сергій Лещенко. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n120291-vybory-prezydenta-leschenko-rozpoviv-hto-moje-ocholyty-mzs-u-razi-peremogy-zelenskogo.html

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Очолити міністерство закордонних справ, у разі перемоги Володимира Зеленського, може колишній міністр фінансів Олександр Данилюк.

Рішення про призначення Данилюка міністром закордонних справ ще не остаточне, його кандидатуру тестували на сприйняття публікою під час зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією, повідомив народний депутат Сергій Лещенко у коментарі «Новому Времени».

Також за словами Лещенка, Зеленський не оголошуватиме кандидатуру прем'єр-міністра, оскільки його призначає Верховна Рада.

На своїй посаді може лишитися голова НБУ, який має контракт з терміном дії сім років.

Зазначимо, що Лещенко входить до групи радників Зеленського, яка була сформована під час виборів. До цієї команди також долучилися колишній міністр економіки Айварас Абромавічус та Руслан Рябошапка.

Нагадаємо, 31 березня відбувся перший тур президентських виборів. Наразі ЦВК опрацювала понад 90% протоколів. Згідно з оприлюдненими даними, на першому місці опинився Зеленський з 30,24%, на другому — Петро Порошенко з 15,95%. ЦВК офіційно оголосила про проведення другого туру виборів 21 квітня.