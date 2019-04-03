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Ракурс
Сергей Лещенок. Фото: LIGA.net

Выборы президента: Лещенко рассказал, кто может возглавить МИД в случае победы Зеленского

3 апр 2019, 14:34
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Возглавить министерство иностранных дел, в случае победы Владимира Зеленского, может бывший министр финансов Александр Данилюк.

Решение о назначении Данилюка министром иностранных дел еще не окончательное, его кандидатуру тестировали на восприятие публикой во время встречи с Европейской Бизнес Ассоциацией, сообщил народный депутат Сергей Лещенко в комментарии «Новому Времени».

Также по словам Лещенко, Зеленский не будет объявлять кандидатуру премьер-министра, поскольку его назначает Верховная Рада.

На своей должности может остаться председатель НБУ, который имеет контракт сроком действия семь лет.

Отметим, что Лещенко входит в группу советников Зеленского, которая была сформирована во время выборов. К этой команде также присоединились бывший министр экономики Абромавичюс и Руслан Рябошапко.

Напомним, 31 марта состоялся первый тур президентских выборов. На данный момент Центризбирком обработал более 90% протоколов. Согласно обнародованным данным, на первом месте оказался Зеленский с 30,24%, на втором — Петр Порошенко с 15,95%. ЦИК официально объявила о проведении второго тура выборов 21 апреля.


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