Погода в Україні 4 квітня: стане тепліше, але на сході очікується сніг (КАРТА)

Погода в Україні. Фото: Depo.ua

https://racurs.ua/ua/n120294-pogoda-v-ukrayini-4-kvitnya-stane-teplishe-ale-na-shodi-ochikuietsya-snig-karta.html

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Погода в Україні 4 квітня буде теплою та сонячною на території більшості областей країни. Синоптики прогнозують прохолодну погоду лише на сході, вдень там очікуються опади у вигляді дощу зі снігом.

Температура повітря у центральних, південних та західних областях вдень складатиме 11−13° тепла, максимальною вона буде на Закарпатті — 15−17° вище нуля, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Погода у Києві завтра, 4 квітня, буде сонячною та теплою. Стовпчики термометрів вночі коливатимуться від 1° морозу до 1° тепла, а вдень піднімуться до 10−12° вище нуля. Опадів синоптики не прогнозують.

У Львові 4 квітня також буде тепло та сонячно. Температура повітря вночі складатиме 0−2° тепла, а вдень підніметься до 13−15° вище нуля.

Погода у Дніпрі у четвер 4 квітня буде теплою. Синоптики не прогнозують опадів, вдень буде сонячно. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 0−2° нижче нуля, вдень повітря прогріється до 11−13° тепла.

У Харкові 4 квітня очікується прохолодна погода, вночі і вдень очікуються опади у вигляді снігу з дощем. Температура повітря вночі становитиме 0−2° тепла, вдень буде трохи тепліше — 5−7° вище нуля.

Погода в Одесі 4 квітня буде теплою та сонячною. Температура повітря вночі коливатиметься від 1° морозу до 1° тепла, а вдень підніметься до 9−11° вище нуля.

Метеорологи не прогнозують магнітних бурь у Києві завтра, 4 квітня. Протягом доби очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у квітні.