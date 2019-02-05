Последствия землетрясения на Сулавеси в 2018 году, фото: 9news.com.au

https://racurs.ua/n117729-zemletryasenie-v-indonezii-rasprostranyalos-s-rekordnoy-skorostu-uchenye.html

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Геологический разрыв, ответственный за разрушительное землетрясение магнитудой 7,5, поразившее город Палу на индонезийском острове Сулавеси в сентябре 2018 года, распространялся по земной коре на непривычно высокой скорости, сообщает издание ScienceMag со ссылкой на сразу две научные работы, опубликованные в журнале Nature Geoscience.

Такая скорость, вероятно, усилила силу стихийного бедствия, которое вызвало цунами и забрало жизни более 2 тыс. человек.

Землетрясение Палу стало результатом проскальзывания двух континентальных плит, которые двигались перпендикулярно относительно друг друга.

С самого начала оно выглядело необычно, отмечает Лингсен Менг, сейсмолог из Университета Калифорнии (Лос-Анджелес) и соавтор одной из статей.

Его вибрация, по своей величине, казалась особенно мощной, что вызвало повсеместное сжижение почвы (потерю жесткости почвой, при которой она начинает вести себя как жидкость) и оползни.

После появления спутниковых снимков стало известно, что разлом преодолел 150 км всего за 35 секунд.

«Это было очень быстрое землетрясение», — отмечает Элизабет Мэдден, геофизик из Университета Бразилии.

Подобно разрыву листа бумаги, разрывы горных пород при землетрясении не происходят сразу. Землетрясение начинается с толчка, далее следует разрыв и перемещения горных пород в глубине Земли.

Разрыв обычно движется со скоростью примерно 3 км/сек.

Геология, казалось, навязывает ограничения скорости: точка разрыва забирает энергию, которая идет на измельчение горных пород, поэтому такой высокоскоростной разрыв должен требовать очень много энергии для своей поддержки.

Хотя большинство землетрясений соответствуют этому ограничению скорости, ученые знают несколько примеров, когда это правило нарушается. В частности, это произошло во время разрушительных землетрясений в Турции в 1999 году.

Менг говорит, что в таких случаях сотрясение земли вообще бывает гораздо сильнее. Такое скоростное распространение разрыва вызывает эффект, аналогичный ударной волне во время преодоления звукового барьера скоростными самолетами.

Теперь ученые опасаются, что гораздо большее количество, чем считалось ранее, регионов в мире могут быть под угрозой высокоскоростных землетрясений.

Напомним, землетрясение на острове Сулавеси произошло 28 сентября 2018 года около 18.00 по местному времени.